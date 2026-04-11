Εξακολουθεί να είναι ο ηγέτης της αντιπολίτευσης της Ουγγαρίας, αλλά μιλάει ήδη σαν να ήταν ο νέος πρωθυπουργός. Αποκαλεί την τρέχουσα κυβέρνηση «αυτή που παραιτείται». Σχεδόν σε κάθε εμφάνιση, σχεδόν σε κάθε συνέντευξη, λέει ότι η συστημική αλλαγή έχει ήδη ξεκινήσει.

Στη συνέχεια, περιγράφει λεπτομερώς ποια θα είναι τα πιο σημαντικά αρχικά βήματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής της νέας ουγγρικής κυβέρνησης και πώς σκοπεύει να προσεγγίσει όσους δεν τον ψηφίζουν.

Ο Πέτερ Μάγκιαρ, 45 ετών, δικηγόρος, πρώην διπλωμάτης και ηγέτης της αντιπολίτευσης της Ουγγαρίας τα τελευταία δύο χρόνια, δεν φάνηκε ποτέ να υποφέρει από έλλειψη αυτοπεποίθησης. Αλλά κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, και ιδιαίτερα τις τελευταίες εβδομάδες πριν από τις εκλογές της 12ης Απριλίου, ο επικεφαλής του κόμματος Tisza υπέστη μια ακόμη αξιοσημείωτη μεταμόρφωση - ήδη παρουσιάζεται ως ο νικητής και διαχειριστής της μετάβασης της εξουσίας. Εκφράζει το αίσθημα ενός μεγάλου τμήματος του ουγγρικού πληθυσμού. Η αυξανόμενη δυσαρέσκεια με τον πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν και το σύστημά του είναι παρούσα εδώ και αρκετό καιρό. Τώρα, ωστόσο, υπάρχει μια αίσθηση προσμονής για θεμελιώδεις αλλαγές στη χώρα - αλλά και σημαντική ανησυχία λόγω της προεκλογικής εκστρατείας του Όρμπαν, η οποία έχει κατασκευάσει έναν παράλληλο κόσμο γεμάτο εικονικούς κινδύνους για την Ουγγαρία. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, υπάρχει διάχυτος φόβος ότι το καθεστώς Όρμπαν θα ακυρώσει τις εκλογές την τελευταία στιγμή ή θα νοθεύσει τα αποτελέσματα.

Μαζική αλλαγή διάθεσης

Ο πολιτικός επιστήμονας και κοινωνιολόγος Λάζλο Κέρι, κάποτε καθηγητής του νεαρού φοιτητή νομικής Βίκτορ Όρμπαν, βλέπει ομοιότητες με την αλλαγή καθεστώτος στην Ουγγαρία το 1989/90. Αναμένει την υψηλότερη προσέλευση ψηφοφόρων από τις πρώτες ελεύθερες βουλευτικές εκλογές τον Μάρτιο του 1990. Ταυτόχρονα, πρόσθεσε, «είναι επίσης μια εκλογή που μπορεί να επηρεάσει το μέλλον της Ευρώπης, σε μια κατάσταση όπου η Ευρώπη αναζητά τον δρόμο της».

Οι ερευνητές εκλογών Άτιλα Γιούχαζ και Ρόμπερτ Λάζλο του Ινστιτούτου Πολιτικού Κεφαλαίου με έδρα τη Βουδαπέστη παρατηρούν μια μετατόπιση στο τελικό στάδιο της προεκλογικής εκστρατείας του κόμματος Fidesz στο σύνθημα «Η Ασφαλής Επιλογή». Αντίθετα με τις αρχικές προσδοκίες, δεν ήταν ο Όρμπαν και το κόμμα του που κυριάρχησαν στην προεκλογική εκστρατεία τις τελευταίες εβδομάδες. Θεαματικές αποκαλύψεις σχετικά με τις σκοτεινές και διεφθαρμένες πρακτικές εντός του συστήματος εξουσίας βρέθηκαν στο επίκεντρο. Αυτό προφανώς οδήγησε σε μια τεράστια μετατόπιση του κλίματος μεταξύ πολλών αναποφάσιστων ψηφοφόρων.

Επιθυμία για μια «Νέα Αρχή»

Τα περισσότερα ανεξάρτητα ερευνητικά ινστιτούτα προβλέπουν μια σαφή νίκη για το κόμμα Tisza του Μάγκιαρ λίγο πριν από τις εκλογές. Ενώ τέτοιες δημοσκοπήσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσοχή, καθώς συχνά δεν αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια τα βασικά δημογραφικά στοιχεία των ψηφοφόρων και τις περιοχές στην Ουγγαρία, ένα πράγμα είναι σίγουρο: μια σαφής πλειοψηφία των ψηφοφόρων επιθυμεί το τέλος του καθεστώτος Όρμπαν και μια νέα αρχή για τη χώρα - πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά.

Ίσως ο μεγαλύτερος καταλύτης για αυτή τη μετατόπιση της κοινής γνώμης ήταν μια συνέντευξη με τον πρώην αστυνομικό ερευνητή Μπέντσε Ζάμπο, του οποίου το τμήμα για την καταπολέμηση της διαδικτυακής παιδικής πορνογραφίας χρησιμοποιήθηκε σε μια επιχείρηση πληροφοριών της κυβέρνησης εναντίον του. Πρόκειται για μια άνευ προηγουμένου και, στις λεπτομέρειές της, τραγελαφική υπόθεση στην πρόσφατη ουγγρική ιστορία. Εκατοντάδες χιλιάδες Ούγγροι προφανώς ταυτίστηκαν με τον ευσυνείδητο, έντιμο και απολιτικό αστυνομικό ερευνητή Ζάμπο, του οποίου οι ανησυχίες για βρώμικες πολιτικές επιχειρήσεις αντιμετωπίστηκαν με αδιαφορία από τη μεριά των ανωτέρων του.