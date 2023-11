Ιερουσαλήμ: Πέντε τραυματίες από πυροβολισμούς - Νεκροί οι δράστες (vid)

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση στο σημείο ελέγχου στη Δυτική Όχθη, νότια της Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με την αστυνομία.

BREAKING:



Terrorist attack in Jerusalem just minutes ago.



Several terrorists struck at the same time. At least 5 Israelis wounded according to initial reporting pic.twitter.com/n7yUa41TkI