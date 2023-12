IDF: Ζωντανός και ακμαίος ο επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς

Ο ηγέτης της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, Μοχάμεντ Ντέιφ, τον οποίο το Ισραήλ αναζητά εδώ και χρόνια, είναι ζωντανός και ακμαίος, με βάση βίντεο, που έφτασε στα χέρια του ισραηλινού στρατού μέσα από τούνελ στη Λωρίδα της Γάζας, αναφέρει σε δημοσίευμά της η Jerusalem Post.

Σε ένα από τα βίντεο, που κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων συλλογής πληροφοριών στο εσωτερικό της Λωρίδας, ο Ντέιφ - επονομαζόμενος και «επισκέπτης» - φαίνεται να περπατάει, κουτσαίνοντας ελαφρά.

Από το υλικό, αποδεικνύεται πως η κατάσταση του υψηλόβαθμου στελέχους της παλαιστινιακής τρομοκρατικής οργάνωσης είναι σημαντικά καλύτερη από ό,τι πίστευε το Ισραήλ μετά από μια μακρά σειρά επιθέσεων, μερικές από τις οποίες τον τραυμάτισαν σοβαρά.

Ο Ντέιφ έδειξε πως είναι σε θέση να περπατήσει μόνος του και δεν χρησιμοποιεί αναπηρικό καροτσάκι, ενώ χρησιμοποιεί κανονικά και τα δύο του χέρια.

Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών, ο Ντέιφ έχει επιβιώσει από συνολικά επτά απόπειρες δολοφονίας. Σε τέσσερις από αυτές τραυματίστηκε πολύ σοβαρά, όμως κατάφερε να επιβιώσει και έχει αναρρώσει.

Video obtained during intelligence gathering operations in Gaza show Mohammed Deif walking, contradicting Israel's belief that the senior Hamas commander used a wheelchair.https://t.co/BYI23xW4ks