IDF: Πάνω από 100 σήραγγες βρέθηκαν στη Χαν Γιουνίς - Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα πως ανακάλυψε εκατοντάδες εισόδους σηράγγων στην επιφάνεια του εδάφους και περισσότερες από 100 σήραγγες υπογείως στην περιοχή της Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, και θα συνεχίσει να ερευνά και να καταστρέφει το δίκτυο των σηράγγων.

«Τρομοκράτες εξοντώθηκαν επίσης» κατά τις επιχειρήσεις, ανέφεραν μέσω του καναλιού τους στην πλατφόρμα Telegram οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Ισραηλινοί όμηροι είχαν κρατηθεί σε σήραγγα κάτω από τη Χαν Γιουνίς, η κατασκευή της οποίας φαίνεται πως είχε μεγάλο κόστος, σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

«Εκατομμύρια σεκέλ υπολογίζεται πως επενδύθηκαν για τη διάνοιξη της σήραγγας και τον εξοπλισμό της με συστήματα εξαερισμού, ηλεκτροδότησης και υδραυλικά», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Ένα ολόκληρο δίκτυο από σήραγγες εκτείνεται σε μήκος πολλών χιλιομέτρων κάτω από τη Λωρίδα της Γάζας. Για να αντέξουν τις ισραηλινές βόμβες, μερικές απ' αυτές βρίσκονται σε βάθος δεκάδων μέτρων. Οι τρομοκράτες χρησιμοποιούν επίσης τις σήραγγες για να εμφανίζονται από το πουθενά και να επιτίθενται στους στρατιώτες, ανέφεραν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Underneath the city of📍Khan Yunis, IDF troops exposed an underground tunnel confirmed to have held Israeli hostages.



The tunnel was connected to an extensive network beneath a civilian area. Millions of shekels are estimated to have been invested in excavating the tunnel and… pic.twitter.com/MsnbrCsn7w