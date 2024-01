Νετανιάχου: Δεν έχουμε πρόθεση να καταλάβουμε μόνιμα τη Γάζα

«Το Ισραήλ δεν έχει καμία πρόθεση να καταλάβει μόνιμα τη Γάζα ή να εκτοπίσει τον άμαχο πληθυσμό της», δήλωσε σήμερα (10/01) ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, αποκρούοντας τις εκκλήσεις υπουργών για ανοικοδόμηση ισραηλινών οικισμών στην περιοχή και ενθάρρυνση της παλαιστινιακής μετανάστευσης.

Σύμφωνα με το Times of Israel, το αγγλόφωνο βίντεο του πρωθυπουργού που αναρτήθηκε πριν λίγο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήρθε την παραμονή της δίκης από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, μιας εξαιρετικά φορτισμένης υπόθεσης που κατηγορεί το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα.

"I want to make a few points absolutely clear:

Israel has no intention of permanently occupying Gaza or displacing its civilian population.

Israel is fighting Hamas terrorists, not the Palestinian population, and we are doing so in full compliance with international law. pic.twitter.com/amxFaMnS0P