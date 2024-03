Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) διέψευσαν την Παρασκευή τους ισχυρισμούς της Χαμάς ότι στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον πλήθους που περίμενε τη διανομή επισιτιστικής βοήθειας στη Γάζα. Ο στρατός ανέφερε ότι δεν πυροβόλησε και ότι Παλαιστίνιοι ένοπλοι ευθύνονται για το περιστατικό, το οποίο στοίχησε τη ζωή σε 21 ανθρώπους.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας κατηγόρησε τα ισραηλινά στρατεύματα ότι άνοιξαν πυρ από «τανκς και ελικόπτερα» εναντίον των πολιτών που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία Κουβέιτ αργά το βράδυ της Πέμπτης, σκοτώνοντας 21 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 150.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι μετά τη διεξαγωγή μιας «εντατικής προκαταρκτικής εξέτασης», διαπίστωσε ότι «οι IDF δεν άνοιξαν πυρ εναντίον της αυτοκινητοπομπής βοήθειας στην πλατεία Κουβέιτ».

While the IDF continues its humanitarian effort to supply food and humanitarian aid to civilians in Gaza, Hamas terrorists continue to harm Gazan civilians who are seeking food and blame Israel for it.



This past Thursday, the IDF facilitated the passage of 31 humanitarian aid…