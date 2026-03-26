IDF: Θα συνεχίσουμε να καταδιώκουμε και να εξουδετερώνουμε τους Ιρανούς ηγέτες

Ο εκπρόσωπος των IDF, ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, δεσμεύτηκε ότι ο ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει να καταδιώκει Ιρανούς ηγέτες, μετά τη δολοφονία του αρχηγού του Ναυτικού του IRGC, Αλιρεζά Τανγκσιρί, στο Μπαντάρ Αμπάς κατά τη διάρκεια της νύχτας Τετάρτης προς Πέμπτη.

«Οι εξοντώσεις δεν θα σταματήσουν, θα συνεχίσουμε να καταδιώκουμε όποιον απειλεί το Ισραήλ», δήλωσε.

Ο Ντεφρίν ανέφερε ότι ο στρατός έχει χτυπήσει μέχρι στιγμής περισσότερους από 1.000 στόχους των βιομηχανιών παραγωγής όπλων του Ιράν στο πλαίσιο του πολέμου. «Μιλάμε για τα εργοστάσια που παράγουν πυραύλους, drones και αμυντικά συστήματα», δηλώνει σε συνέντευξη Τύπου.

Σύμφωνα με τον Ντεφρίν, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) πλήττουν «όλα τα περιουσιακά στοιχεία των βιομηχανιών όπλων και θα φτάσουν ακόμη και στους υπεργολάβους». «Τις επόμενες ημέρες θα εμβαθύνουμε το επίτευγμα και θα αποστασιοποιήσουμε αυτήν την απειλή για μεγάλο χρονικό διάστημα», πρόσθεσε.

💥 TARGETED ASSASSINATIONS WILL CONTINUE



IDF Spokesman Brig. Gen. Effie Defrin says Israel will continue targeted assassinations of Iranian leaders following the elimination of IRGC Navy chief Alireza Tangsiri in Bandar Abbas.



"The eliminations will not stop; we will continue… — Mossad Commentary (@MOSSADil) March 26, 2026

