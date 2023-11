Νέο βίντεο: Πώς η Χαμάς χρησιμοποιεί τα νοσοκομεία ως «ανθρώπινη ασπίδα»

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις (IDF) δημοσίευσαν ένα βίντεο όπου παρουσιάζουν νέα στοιχεία ότι οι τρομοκράτες της Χαμάς χρησιμοποιούν τα νοσοκομεία για στρατιωτικούς σκοπούς.

«Η Χαμάς έφερε τον πόλεμο στα νοσοκομεία της Γάζας» αναφέρει το βίντεο παρουσιάζοντας έναν τρομοκράτη της Χαμάς με ένα αντιαρματικό RPG στο νοσοκομείο Αλ Κουντς.

Terrorists operating within hospitals can be a hard pill to swallow. Here’s some proof: pic.twitter.com/MnhQ5j2kTc