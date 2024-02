IDF: Καταρρίφθηκε πύραυλος των Χούθι στην Ερυθρά θάλασσα

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης πραγματοποίησαν στρατιωτική επιχείρηση προς την ισραηλινή πόλη του Εϊλάτ με βαλλιστικούς πυραύλους, σύμφωνα με τον στρατιωτικό εκπρόσωπο της φιλοϊρανικής οργάνωσης.

Ωστόσο, το ισραηλινό σύστημα Arrow αναχαίτισε πύραυλο των Χούθι που εκτοξεύτηκε προς το Εϊλάτ. Οι IDF βάζουν στο «στόχαστρο» τη Ράφα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτηρίζει τη Ράφα το «έσχατο οχυρό» της Χαμάς και δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει την επίθεση «ως την ολοκληρωτική νίκη».

Επτά πύραυλοι κρουζ κατά πλοίων, κινητός εκτοξευτήρας βαλλιστικών πυραύλων και drone καταστράφηκαν σε περιοχές που ελέγχουν οι Χούθι της Υεμένης, κατά τη διάρκεια τεσσάρων επιδρομών που διεξήχθησαν την Τετάρτη (21/02) σε «νόμιμη άμυνα», ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η CENTCOM διευκρίνισε μέσω X (του πρώην Twitter) ότι οι επιδρομές έγιναν από τις 12:00 ως τις 18:45 (ώρες Σανάα· 11:00 ως 17:45 ώρες Ελλάδας) και πρόσθεσε ότι τα οπλικά συστήματα των Χούθι ήγειραν «άμεση απειλή για τα εμπορικά πλοία και πλοία του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού στην περιοχή» της Ερυθράς Θάλασσας.

Feb. 21 Red Sea Rollup



On Feb. 21, between 12:00 a.m. and 6:45 p.m. (Sanaa time), U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted four self-defense strikes against seven mobile Houthi Anti-Ship Cruise Missiles and one mobile Anti-Ship Ballistic Missile launcher that were… pic.twitter.com/SxSlZWLodK