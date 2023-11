IDF: Καταλήφθηκε ο σημαντικός καταυλισμός αλ Σάτι της Χαμάς

Οι ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν με επιτυχία την κατάληψη του καταυλισμού των τρομοκρατών αλ Σάτι στη βόρεια Γάζα - κατά μήκος της ακτογραμμής της Μεσογείου Θάλασσας - επιτυγχάνοντας ένα σημαντικό βήμα για την πλήρη περικύκλωση των μελών της Χαμάς στην πόλη της Γάζας.

Όπως γνωστοποίησαν οι IDF, σύμφωνα με τους Times of Israel, η 162η Μεραρχία, μετά την κατάληψη, σύντομα θα συνδεθεί με την 36η Μεραρχία που εισήλθε στη Λωρίδα από τα ανατολικά, φτάνοντας στην ακτή.

Ο Ισραηλινός Στρατός λέει ότι ο αλ Σάτι ήταν ένα κύριο προπύργιο της Χαμάς. «Μέσα στον καταυλισμό, υπάρχουν πολλές εχθρικές υποδομές και πολλές δυνάμεις της Χαμάς ήταν συγκεντρωμένες εκεί, συμπεριλαμβανομένου του τάγματος al-Shati, το οποίο πήρε κεντρικό μέρος στις [επιθέσεις] της 7ης Οκτωβρίου», σημείωσε.

Υπήρξαν τουλάχιστον τέσσερις συγκρούσεις με στελέχη της Χαμάς στο αλ Σάτι τις τελευταίες ώρες. Σύμφωνα με τον στρατό, σχεδόν κάθε άλλο σπίτι στον καταυλισμό ήταν παγιδευμένο από εκρηκτικά. Τα στρατεύματα της μεραρχίας πολέμησαν περίπου 200 ένοπλα στελέχη της Χαμάς.

Ο στρατός πιστεύει ότι έχει τον πλήρη έλεγχο του αλ Σάτι, αν και μπορεί να υπάρξουν ακόμα μάχες. Αναφέρει ότι τα συστήματα διοίκησης και ελέγχου της Χαμάς στην περιοχή διαλύθηκαν πλήρως κατά τη διάρκεια των επιδρομών.

