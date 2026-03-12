IDF: Εξουδετερώθηκε αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης που δρούσε στη Χεζμπολάχ

12/03/2026 • 13:50
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Ένα μέλος του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, ο οποίος λειτουργούσε ως διοικητής στη μονάδα πυραύλων της Χεζμπολάχ, σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον Λίβανο αυτή την εβδομάδα, ανακοινώνει ο IDF.

Ο Αμπού Νταρ Μοχαμαντί, τον οποίο ο στρατός αναφέρει ως «κεντρική προσωπικότητα στον στρατιωτικό συντονισμό» μεταξύ της Χεζμπολάχ και του ιρανικού καθεστώτος, έγινε στόχος στη Βηρυτό την Τρίτη.

Ο IDF αναφέρει ότι ο Μοχαμαντί συντόνιζε τη Χεζμπολάχ και ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους, ήταν «βασική προσωπικότητα» στην ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων της Χεζμπολάχ στον τομέα των πυραύλων και «υπηρέτησε ως αυθεντία στο θέμα των στρατηγικών όπλων της Χεζμπολάχ».

