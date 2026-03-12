IDF: Εξουδετερώθηκε αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης που δρούσε στη Χεζμπολάχ

Ένα μέλος του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, ο οποίος λειτουργούσε ως διοικητής στη μονάδα πυραύλων της Χεζμπολάχ, σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον Λίβανο αυτή την εβδομάδα, ανακοινώνει ο IDF.

🔴ELIMINATED: Abu Dharr Mohammadi, the operations commander in the IRGC’s missile unit within Hezbollah in Beirut.



Mohammadi was a central figure coordinating between Hezbollah and the Iranian terror regime and played a key role in rehabilitating Hezbollah’s missile program… — Israel Defense Forces (@IDF) March 12, 2026

Ο Αμπού Νταρ Μοχαμαντί, τον οποίο ο στρατός αναφέρει ως «κεντρική προσωπικότητα στον στρατιωτικό συντονισμό» μεταξύ της Χεζμπολάχ και του ιρανικού καθεστώτος, έγινε στόχος στη Βηρυτό την Τρίτη.

Ο IDF αναφέρει ότι ο Μοχαμαντί συντόνιζε τη Χεζμπολάχ και ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους, ήταν «βασική προσωπικότητα» στην ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων της Χεζμπολάχ στον τομέα των πυραύλων και «υπηρέτησε ως αυθεντία στο θέμα των στρατηγικών όπλων της Χεζμπολάχ».