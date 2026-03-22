IDF: Εξουδετερώθηκε ανώτερο στέλεχος στο χρηματοοικονομικό δίκτυο της Χαμάς

Ένας αξιωματούχος της Χαμάς που ασχολούταν με τα οικονομικά της οργάνωσης σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή στον Λίβανο την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τον στρατό και την Shin Bet.

Η επιδρομή σκότωσε τον Ουαλίντ Μοχάμεντ Ντιμπ, «ένα ανώτερο στέλεχος στο χρηματοοικονομικό δίκτυο της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς», αναφέρει κοινή δήλωση.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις και η Shin Bet αναφέρουν ότι ο Ντιμπ ήταν υπεύθυνος για τη μεταφορά κεφαλαίων σε διάφορα τμήματα της Χαμάς στον Λίβανο, τη Δυτική Όχθη και άλλες τοποθεσίες, καθώς και για την «στρατολόγηση μελών και τη διεύθυνση τρομοκρατικής δραστηριότητας από τη Συρία και τον Λίβανο».

Μια ισραηλινή επιδρομή την περασμένη εβδομάδα σκότωσε έναν άλλο κορυφαίο χρηματιστή της Χαμάς στον Λίβανο, και τα γραφεία του «μηχανισμού συγκέντρωσης χρημάτων» της τρομοκρατικής ομάδας στη Σιδώνα έγιναν στόχος σε μια επιδρομή στις 6 Μαρτίου.