Δύο νεκροί, επτά οι τραυματίες

Οι IDF εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο τον ανώτατο διοικητή της Χεζμπολάχ Φουάντ Σουκρ στα νότια προάστια της Βηρυτού το βράδυ της Τρίτης, όπως μεταδίδουν ξένα μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες πρόκειται για στοχευμένη επίθεση στο προπύργιο της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού. Το Ισραήλ επιβεβαίωσε το χτύπημα, αν και το πρακτορείο Al-Arabiya αναφέρει εν τω μεταξύ ότι η δολοφονία απέτυχε χωρίς δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες.

Τρεις ανώτερες πηγές ασφαλείας δήλωσαν στο Reuters ότι η τύχη του Σουκρ παραμένει άγνωστη, ενώ και η Χεζμπολάχ ισχυρίζεται πως ο Σουκρ επέζησε της επίθεσης.

Στο μεταξύ, τα σαουδαραβικά ειδησεογραφικά πρακτορεία επικαλούνται πηγές που ανέφεραν ότι ο Φουάντ Σουκρ σκοτώθηκε, σε αντίθεση με προηγούμενες αναφορές ότι επέζησε από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη νότια Βηρυτό.

Το σώμα του Σουκρ κρατείται τώρα σε νοσοκομείο στη Βηρυτό, το οποίο περιβάλλεται από κλοιό ασφαλείας, σύμφωνα με το Al Hadath. Στο μεταξύ και το ισραηλινό κανάλι ΚΑΝ αναφέρει πως ο Σουκρ είναι νεκρός.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο νεκρούς.

Ανταποκριτής του Al-Mayadeen, πηγή ειδήσεων που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, είπε ότι το χτύπημα στην πόλη έγινε σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή και ότι υπήρχαν περίπου 10 τραυματίες - χωρίς να διευκρινίζει αν οι τραυματίες ήταν άμαχοι ή τρομοκράτες. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου, από την άλλη, ανέφεραν ότι μια γυναίκα σκοτώθηκε και επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου μετέδωσε ότι το ισραηλινό πλήγμα είχε ως στόχο την περιοχή όπου εδρεύει το Συμβούλιο Σούρα (αντίστοιχο του πολιτικού γραφείου) της Χεζμπολάχ, στη συνοικία Χαρέτ Χρέιτ.

Ο διοικητής της Χεζμπολάχ που στοχοποιήθηκε στην ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό πριν από λίγο αναφέρεται από πολλά μέσα ενημέρωσης ότι είναι ο Φουάντ Σουκρ, γνωστός και ως Χατζ Μοχσίν, ανώτερος σύμβουλος του αρχηγού της τρομοκρατικής ομάδας Χασάν Νασράλα.

Ο Σουκρ περιγράφηκε από τον Ισραηλινό Στρατό πριν από αρκετά χρόνια ως διοικητής του έργου πυραύλων ακριβείας της Χεζμπολάχ.

Καταζητείται επίσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον ρόλο του στον βομβαρδισμό του 1983 σε στρατώνα Αμερικανών Πεζοναυτών στη Βηρυτό.

Λίγα λεπτά αφότου ο Ισραηλινός Στρατός επιβεβαίωσε ότι χτυπά έναν διοικητή της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, ο υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ είπε ότι η λιβανική τρομοκρατική ομάδα «πέρασε την κόκκινη γραμμή».

