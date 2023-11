IDF: Επεκτείνουμε την ανθρωπιστική παύση στη Γάζα

Επεκτείνουν οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας τις ανθρωπιστικές παύσεις στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας για να επιτρέψουν στους Παλαιστίνιους να απομακρυνθούν νότια, όπως αναφέρουν οι Times of Israel.

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των IDF, αντισυνταγματάρχης Avichay Adraee, αναφέρει στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), ότι ο δρόμος Salah a-Din θα είναι ανοιχτός για την κίνηση προς τα νότια για συνολικά επτά ώρες σήμερα, μεταξύ 09:00 και 16:00. Τις προηγούμενες ημέρες ο ανθρωπιστικός διάδρομος Salah a-Din ήταν ανοιχτός για τέσσερις έως έξι ώρες.

Ο Adraee λέει ότι οι IDF θα επιτρέψουν επίσης στους Παλαιστίνιους να απομακρυνθούν προς τη νότια Γάζα μέσω του παράκτιου δρόμου της Λωρίδας.

Επιπλέον, λέει ότι οι IDF θα κάνουν «τακτικές παύσεις στις στρατιωτικές δραστηριότητες» στον προσφυγικό καταυλισμό Jabaliya σήμερα μεταξύ 10:00 και 14:00 έτσι ώστε οι κάτοικοι να μπορούν να φτάσουν στους ανθρωπιστικούς διαδρόμους για να εκκενώσουν τον νότο.

🔴 The evacuation corridor will remain open between 09:00-16:00 for civilians through the Salah al-Din axis toward south of Wadi Gaza.



🔴 There will be a tactical pause of military operation in the the area of Jabalia camp today between 10:00-14:00 to encourage evacuation… https://t.co/TUwthw1KkA