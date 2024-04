IDF: Αυξάνεται η ποσότητα της βοήθειας που φτάνει στη Γάζα

Εν μέσω προετοιμασιών για την επικείμενη επιχείρηση στη Ράφα, αλλά και της επανεκκίνησης της λειτουργίας της ΜΚΟ World Central Kitchen, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι η ποσότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας που θα φτάσει στη Λωρίδα της Γάζας θα αυξηθεί τις επόμενες ημέρες.

«Τις τελευταίες εβδομάδες, η ποσότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας που πηγαίνει στη Γάζα έχει αυξηθεί σημαντικά. Τις προσεχείς ημέρες, η ποσότητα της βοήθειας που πηγαίνει στη Γάζα θα συνεχίσει να κλιμακώνεται ακόμη περισσότερο», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος των IDF, αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι.

«Τρόφιμα, νερό, ιατρικές προμήθειες, εξοπλισμός για τα καταφύγια και άλλη βοήθεια - περισσότερα από ποτέ άλλοτε πηγαίνουν στη Γάζα», δήλωσε ο Χαγκάρι.

Σημειώνεται ότι την Κυριακή, η WCK ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει και πάλι τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις της στη Γάζα από αύριο, Δευτέρα. Το Ισραήλ προσπαθεί να πείσει τη WCK να επιστρέψει στη Γάζα μετά την επίθεση του στρατού σε ένα από τα οχήματά της, την 1η Απριλίου, κατά την οποία σκοτώθηκαν μέλη της οργάνωσης, αναφέρουν οι Times of Israel.

Μέχρι το θανατηφόρο περιστατικό, η WCK αντιπροσώπευε το 62% του συνόλου της διεθνούς βοήθειας των ΜΚΟ στη Λωρίδα, σύμφωνα με την οργάνωση.

«Επανεκκινούμε την επιχείρησή μας με την ίδια ενέργεια, αξιοπρέπεια και εστίαση στη σίτιση όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της WCK Έριν Γκορ.

Παράλληλα, το Σάββατο, ο iσραηλινός στρατός δήλωσε ότι έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για τη φιλοξενία πλωτής προβλήτας για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και τη διαμόρφωση του χώρου για την υποδοχή της βοήθειας.

We are committed to increasing the amount of humanitarian aid transferred daily into Gaza. The IDF is working closely with our partners at @Israel_MOD, @cogatonline and @CENTCOM, we are preparing to receive a temporary floating pier and to organize the space for receiving… pic.twitter.com/qt8aAWJXLI