Ιαπωνία: Σύγκρουση αεροπλάνων στο αεροδρόμιο του Χοκάιντο

Δύο αεροσκάφη συγκρούστηκαν στο αεροδρόμιο του Χοκάιντο της Ιαπωνίας την Τρίτη, όπως μετέδωσε η Fuji TV. Συγκεκριμένα, αεροσκάφος της Korean Air Lines συγκρούστηκε με αεροσκάφος της Cathay Pacific Airways στο αεροδρόμιο New Chitose.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ανέφερε.

✈️💥A Korean Air and Cathay Pacific passenger aircraft collided at Hokkaido's Shin-Chitose Airport at around 5:30 on the 16th, according to NHK.



