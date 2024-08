Ιαπωνία: Σεισμός 6,8 Ρίχτερ μετά τις προειδοποιήσεις για μεγασεισμό

Ισχυρός σεισμός 6,8 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος) στην Ιαπωνία. Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

Η δόνηση σημειώθηκε στις 12:29 τοπική ώρα, χωρίς ωστόσο να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι, ανακοίνωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας. «Το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη», αναφέρουν οι σεισμολόγοι.

M7.1 Miyazaki, Kyushu (8/09/2024)

M6.8 Sea of Okhotsk (8/10/2024)



Expect M7.0 somewhere around Tokyo- North of Tokyo up to Iwaki on the next days.#earthquake #Japan pic.twitter.com/s3pjZVSecz