ΙΑΕΑ: Πυροβολισμοί σε ουκρανικό πυρηνικό σταθμό που έχει καταληφθεί από ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) ανακοίνωσε σήμερα ότι άκουσε εκατοντάδες πυροβολισμούς μικρών όπλων αργά χθες το βράδυ στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ουκρανίας στη Ζαπορίζια, το οποίο έχουν καταλάβει ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις.

Ο ΔΟΑΕ ανέφερε στην ανακοίνωσή του ότι ο μεγάλος αριθμός των πυροβολισμών που έπεφταν επαναληπτικά για περίπου μία ώρα από τις 22:00 το χθες βράδυ τοπική ώρα, ήταν κάτι ασυνήθιστο, ενώ ζητήθηκαν περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό.

The IAEA team at Ukraine’s Zaporizhzhya Nuclear Power Plant reported hearing hundreds of rounds of small arms fire last night, the latest sign of military activity potentially threatening nuclear safety and security, DG @rafaelmgrossi said today: https://t.co/z1QRpwrfeM pic.twitter.com/0N90BmUuyu