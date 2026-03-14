ΗΑΕ: Τα Εμιράτα λένε πως το προξενείο τους στο ιρακινό Κουρδιστάν στοχοθετήθηκε εκ νέου

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επιβεβαίωσαν σήμερα πως το προξενείο τους που βρίσκεται στην περιοχή του αυτόνομου Κουρδιστάν, στο βόρειο Ιράκ, στοχοθετήθηκε από ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών σε ένα δελτίο Τύπου.

Τα Εμιράτα «καταδικάζουν σθεναρά» την επίθεση, τη δεύτερη αυτήν την εβδομάδα, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν «δύο μέλη του προσωπικού ασφαλείας» και να προκληθούν «ζημιές» στο κτίριο, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου.

Τη Δευτέρα, οι δυνάμεις του διεθνούς συνασπισμού κατά των τζιχαντιστών, του οποίου ηγείται η Ουάσιγκτον, κατέστρεψαν «τρία εκρηκτικά ντρόουν» στο Ερμπίλ, σύμφωνα με μία ανακοίνωση των κουρδικών υπηρεσιών ασφαλείας. Το ένα εξ αυτών έπεσε κοντά στο προξενείο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με τις τοπικές αρχές του ιρακινού Κουρδιστάν να καταγγέλλουν μία «αδικαιολόγητη» επίθεση.

