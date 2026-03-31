ΗΑΕ: Ανακαλούν βίζες Ιρανών - Αναφορές για κατασχέσεις ιρανικών assets $530 δισ.

Αραβικά και ασιατικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν αρχίσει να ανακαλούν άδειες παραμονής που κατέχουν Ιρανοί υπήκοοι, που βρίσκονται εκτός της αραβικής χώρας, με τις ακυρώσεις να φέρονται να επεκτείνονται ακόμη και σε δεκαετείς «χρυσές βίζες» που αποκτήθηκαν μέσω επενδύσεων σε ακίνητα. Μέχρι στιγμής, η κυβέρνηση των ΗΑΕ δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει τις σχετικές πληροφορίες, διατηρώντας σιωπή.

Παράλληλα, σύμφωνα με το azernews.az, που επικαλείται ιρανικά μέσα ενημέρωσης, μετέδωσε ότι τα ΗΑΕ φέρονται να έχουν κατασχέσει ιρανικά περιουσιακά στοιχεία ύψους 530 δισ. δολαρίων. Αναφορά η οποία δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής από επίσημες πηγές. Επίσης τα ΗΑΕ εμφανίζονται να ζητούν αποζημιώσεις από το Ιράν για τις ζημιές που έχουν υποστεί.

Στο μεταξύ, το Iran International, με έδρα το Λονδίνο, αναφέρει ότι οι Ιρανοί κάτοικοι που είχαν εγκαταλείψει τα ΗΑΕ μετά την έναρξη των εχθροπραξιών στα τέλη Φεβρουαρίου διαπίστωσαν ότι το καθεστώς παραμονής τους είχε ακυρωθεί όταν επιχείρησαν να επιστρέψουν.

Σε μία περίπτωση, οικογένεια που ταξίδεψε στην Ινδία διαπίστωσε ότι μόνο τα μη ιρανικά μέλη της μπορούσαν να εισέλθουν ξανά στη χώρα, ενώ ένας άλλος πολίτης ανέφερε ότι έχασε τη δεκαετή χρυσή βίζα του ενώ βρισκόταν στο εξωτερικό.

Παρόμοιες αναφορές δημοσίευσε και το ομογενειακό μέσο iranianuae.ae, το οποίο υποστηρίζει ότι επαλήθευσε τις πληροφορίες μέσω άμεσης επικοινωνίας με αναγνώστες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του, οι πρώτες ακυρώσεις αφορούσαν κατόχους βίζας εργασίας και οικογενειακής χορηγίας, ενώ σταδιακά επεκτάθηκαν σε ευρύτερες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων επενδυτών με χρυσή βίζα.

Ωστόσο, όσοι Ιρανοί βρίσκονται εντός των ΗΑΕ φαίνεται να μην έχουν επηρεαστεί μέχρι στιγμής, με συστάσεις να αποφεύγουν την έξοδο από τη χώρα έως ότου ξεκαθαρίσει η κατάσταση.

Σε πολιτικό επίπεδο, αν και δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση για τις θεωρήσεις, η ρητορική των Εμιράτων απέναντι στο Ιράν έχει σκληρύνει. Δηλώσεις υψηλόβαθμων αξιωματούχων κάνουν λόγο για «εχθρική» στάση της Τεχεράνης και υπογραμμίζουν την ανάγκη εγγυήσεων ασφαλείας και αποζημιώσεων στο πλαίσιο οποιασδήποτε μελλοντικής διευθέτησης.

Η απώλεια άδειας παραμονής στα ΗΑΕ δεν περιορίζεται στην αδυναμία εισόδου, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, ακύρωση συμβάσεων ακινήτων και προβλήματα στη φοίτηση παιδιών. Ήδη, εταιρείες και σύμβουλοι κινητικότητας φέρονται να εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις, όπως προσωρινές θεωρήσεις μέσω τρίτων χωρών ή μετεγκατάσταση προσωπικού.

Αναλυτές υπενθυμίζουν ότι παρόμοιο προηγούμενο υπήρξε το 2017, όταν επιβλήθηκαν άτυποι περιορισμοί σε πολίτες του Κατάρ κατά τη διάρκεια της διπλωματικής κρίσης στον Κόλπο.