Η σύζυγος του CEO της Lufthansa ερευνάται για ανθρωποκτονία από αμέλεια - Χτύπησε 24χρονη κοπέλα με το αυτοκίνητο

Υπό έρευνα για ανθρωποκτονία από αμέλεια βρίσκεται η Βίβιαν Σπορ, σύζυγος του διευθύνοντος συμβούλου της Lufthansa, Κάρστεν Σπορ, μετά από θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στο νησί Σαρδηνία της Ιταλίας, όπως επιβεβαίωσε την Παρασκευή ο Ιταλός συνήγορός της.

Η Σπορ, η οποία δήλωσε πως θα συνεργαστεί πλήρως με τις τοπικές δικαστικές Αρχές, διέμενε στο εξοχικό της οικογένειάς της όταν σημειώθηκε το δυστύχημα.

Σύμφωνα με την Deutsche Welle, η Σπορ φέρεται να παρέσυρε με το SUV της μια 24χρονη Ιταλίδα κοντά σε διασταύρωση, την ώρα που βρισκόταν για διακοπές στο πολυτελές θέρετρο Πόρτο Τσέρβο, στην περιοχή Γκαλούρα της βόρειας Σαρδηνίας.

