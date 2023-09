Η Σουηδία βγάζει στον δρόμο τον στρατό μετά τις άγριες συγκρούσεις συμμοριών

Στο ζενίθ της εγκληματικότητας βρίσκεται η Σουηδία και για αυτό το λόγο ο πρωθυπουργός αποφάσισε να κατεβάσει τον σουηδικό στρατό.

Ο πρωθυπουργός της Σουηδίας κάλεσε τον επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων και τον αστυνομικό διευθυντή σε μια προσπάθεια να αναχαιτίσει τη βία των συμμοριών, όπως δήλωσε την Πέμπτη, μετά από ένα κύμα βίας που έχει στοιχίσει τουλάχιστον 11 ζωές μόνο τον Σεπτέμβριο.

«Η Σουηδία δεν έχει βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με κάτι τέτοιο, καμία άλλη χώρα στην Ευρώπη δεν βλέπει κάτι τέτοιο», τόνισε ο Σουηδός πρωθυπουργός. «Θα κυνηγήσουμε τις συμμορίες και θα τις νικήσουμε», σημείωσε.

Για την ώρα παραμένει άγνωστος ποιος θα είναι ο ρόλος του στρατού στο πλαίσιο των νέων μέτρων που θα τεθούν σε ισχύ για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, όμως παλαιότερα είχε τεθεί στο τραπέζι η πρόταση να αναλάβουν οι ένοπλες δυνάμεις κάποια καθήκοντα επιτήρησης, ώστε να είναι περισσότεροι αστυνομικοί διαθέσιμοι για τις επιχειρήσεις κατά των συμμοριών.

Σύμφωνα με το BBC, η συνάντηση πραγματοποιείται εν μέσω μεγάλης ανησυχίας για το κύμα βίας που μαστίζει τη Σουηδία και προκαλεί πλέον καθημερινά θύματα. Συμμορίες συχνά επιστρατεύουν εφήβους από φτωχές γειτονιές μεταναστών για να πραγματοποιούν τις επιθέσεις τους.

Οι επικριτές της κυβέρνησης ωστόσο υποστηρίζουν ότι τα μέτρα που σχεδιάζει είναι «επιφανειακά», αφού καταπολεμούν τα «συμπτώματα» της έξαρσης βίας και ότι τις βαθύτερες αιτίες της. Η αντιπολίτευση ισχυρίζεται ότι η σημερινή κυβέρνηση κατέστησε λιγότερο ασφαλή τη χώρα, ενώ ο Κρίστερσον επιρρίπτει ευθύνες στην προηγούμενη κυβέρνηση για «ανεύθυνες πολιτικές μετανάστευσης και αποτυχημένη ενσωμάτωση», σύμφωνα με το Associated Press.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πυροβολισμούς και εκρήξεις μέσα σε λιγότερο από ένα 24ωρο στη Σουηδία, που μαστίζεται από ένα κύμα βίας το οποίο συνδέεται με τον πόλεμο των συμμοριών που προκαλεί πλέον καθημερινά θύματα.

«Η εγκληματικότητα ανήλθε σε ένα επίπεδο που δεν είχαμε δει ποτέ στο παρελθόν. Η κατάσταση είναι σοβαρή στην Ουψάλα και σε όλη τη χώρα», δήλωσε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου η Καταρίνα Μπόβαλ, εκπρόσωπος της σουηδικής αστυνομίας της πανεπιστημιακής πόλης που βρίσκεται 70 χλμ βορείως της Στοκχόλμης, όπου μια νέα γυναίκα σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Οι εγκληματικές συγκρούσεις στη Σουηδία αποτελούν σοβαρή απειλή για την ασφάλεια και την ασφάλεια της χώρας», δήλωσε ο Επίτροπος της Εθνικής Αστυνομίας Άντερς Θόρνμπεργκ. «Αθώοι δολοφονούνται και τραυματίζονται. Κάνουμε ό,τι μπορούμε μέσα στην αστυνομία και μαζί με άλλους για να σταματήσουμε την εξέλιξη.»

Η σύγκρουση μεταξύ συμμοριών για τον έλεγχο της διακίνησης ναρκωτικών πλήττει κυρίως την πόλη Ουψάλα, η οποία βρίσκεται υπό αυξημένη αστυνομική επιτήρηση και γνωρίζει μια κλιμάκωση της βίας από τα τέλη Ιουνίου.

Σύμφωνα με τους απολογισμούς του δημόσιου τηλεοπτικού δικτύου SVT, 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυροβολισμούς και εκρήξεις τον Σεπτέμβριο, που ήταν ο πιο φονικός μήνας σε τέσσερα χρόνια, και το τελευταίο 24ωρο ήταν ιδιαίτερα πολύνεκρο.

