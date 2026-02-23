Η Σλοβακία διακόπτει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία

Να διακόψει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία σήμερα Δευτέρα (23/02), ζήτησε από το φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας του ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, εφόσον δεν ξαναρχίσει η ροή πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρουζμπά.

«Από σήμερα, εάν η ουκρανική πλευρά στραφεί στη Σλοβακία ζητώντας βοήθεια για τη σταθεροποίηση του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου, δεν θα λάβει τέτοια βοήθεια», ανέφερε στην ανακοίνωσή του.

Ο Φίτσο διευκρίνισε ότι το μέτρο θα ακυρωθεί αφού ξαναρχίσουν οι παραδόσεις πετρελαίου στη χώρα του.

Προηγήθηκε το πλήγμα ουκρανικών drone, τα οποία έπληξαν μονάδα άντλησης πετρελαίου που εξυπηρετεί τον πετρελαιαγωγό Druzhba ο οποίος προμηθεύει με πετρέλαιο την κεντρική Ευρώπη. Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στον σταθμό που βρίσκεται στο ταταρστάν, σε απόσταση άνω των 1.200 χιλιομέτρων από τα ουκρανορωσικά σύνορα.

Ουγγαρία και Σλοβακία κατηγορούν το Κίεβο ότι προσπαθεί να μπλοκάρει τη ροή του πετρελαίου μέσω του αγωγού Druzhba προς τα διυλιστήριά τους. Μάλιστα η ροή του ρωσικού πετρελαίου προς τις δύο χώρες έχει διακοπεί από τις 27 Ιανουαρίου, όταν ρωσικό drone, σύμφωνα με το Κίεβο, έπληξε εγκαταστάσεις του αγωγού στη δυτική Ουκρανία.