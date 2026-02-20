Η Ρωσία μετατρέπει το Μουσείο Ιστορίας Γκουλάγκ, το οποίο καταγράφει το σύστημα των στρατοπέδων καταναγκαστικής εργασίας υπό τον σοβιετικό δικτάτορα Ιωσήφ Στάλιν, σε μουσείο για τα γερμανικά εγκλήματα που διαπράχθηκαν στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Το μουσείο στη ρωσική πρωτεύουσα, το οποίο είναι προς το παρόν κλειστό, ανακοίνωσε στην ιστοσελίδα του ότι θα γίνει ένα «μουσείο μνήμης» αφιερωμένο στη «μνημόνευση των θυμάτων της γενοκτονίας κατά του σοβιετικού λαού» και θα καλύπτει «όλα τα στάδια των ναζιστικών εγκλημάτων πολέμου».

Το Μουσείο Ιστορίας Γκουλάγκ ιδρύθηκε το 2001 και έκλεισε τον Νοέμβριο του 2024 λόγω υποτιθέμενων ζητημάτων πυρασφάλειας. Μέχρι τότε, μνημόνευε τα εκατομμύρια ανθρώπων που φυλακίστηκαν σε στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας σε όλη τη χώρα την περίοδο μεταξύ 1918 και 1956.

Η κουλτούρα μνήμης της Ρωσίας έχει πληγεί υπό τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, του οποίου η ιδεολογία δίνει έμφαση στη σοβιετική νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο - γνωστό ως Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο στη Ρωσία.

Το ανασχεδιασμένο μουσείο θα παρουσιάζει τις μορφές του Εθνικοσοσιαλισμού, την απελευθερωτική αποστολή του Κόκκινου Στρατού και τις δίκες των Ναζί εγκληματιών, σύμφωνα με τις Αρχές της πόλης της Μόσχας.

Στόχος, όπως δήλωσε η μελλοντική διευθύντρια του μουσείου Νατάλια Καλάσνικοβα, είναι να επιτευχθεί μια «διαρκής απόρριψη του ναζισμού» από τις νεότερες γενιές.