Η Νορβηγία μειώνει τους φόρους σε βενζίνη και πετρέλαιο μέχρι την αρχή Σεπτεμβρίου

Το νορβηγικό κοινοβούλιο ενέκρινε την Πέμπτη νομοσχέδιο για την προσωρινή μείωση των φόρων στη βενζίνη και το πετρέλαιο, με στόχο την ανακούφιση από την εκτίναξη του κόστους των καυσίμων που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο οποίος οδήγησε σε άνοδο της τιμής του πετρελαίου.

Η ψηφοφορία προγραμματίστηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά από πρόταση του Συντηρητικού Κόμματος της αντιπολίτευσης, παρακάμπτοντας την παραδοσιακή διαδικασία του δημοσιονομικού προϋπολογισμού, η οποία μπορεί να διαρκέσει μήνες.

Η μειοψηφική κυβέρνηση του Εργατικού Κόμματος είχε δηλώσει ότι οποιεσδήποτε αλλαγές στη δημοσιονομική πολιτική θα έπρεπε να αποτελούν μέρος των τακτικών αναθεωρήσεων της επιτροπής, κάτι που θα είχε καθυστερήσει την ψηφοφορία στο κοινοβούλιο τουλάχιστον μέχρι τον Ιούνιο.

Μια προσωρινή μείωση των φόρων στη βενζίνη και το ντίζελ από την 1η Απριλίου έως την 1η Σεπτεμβρίου θα ανέλθει σε τουλάχιστον 3,3 δισεκατομμύρια νορβηγικές κορόνες (342 εκατομμύρια δολάρια) σε απώλεια εσόδων για το κράτος, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Γιενς Στόλτενμπεργκ στο κοινοβούλιο.

Εγκρίθηκαν επίσης αρκετές προτάσεις για προσωρινή μείωση των φόρων CO2, όπως έδειξε το αρχείο ψηφοφοριών του κοινοβουλίου, προσθέτοντας αρκετά δισεκατομμύρια κορόνες στις συνολικές περικοπές.