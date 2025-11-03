Η κυβέρνηση Τραμπ θα κλείσει τον εναέριο χώρο των ΗΠΑ αν οι πτήσεις δεν είναι ασφαλείς λόγω του συνεζιχόμενου shutdown

Ο Αμερικανός υπουργός Μεταφορών, Σον Ντάφι, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα κλείσει το εναέριο χώρο των ΗΠΑ αν θεωρήσει ότι η συνεχιζόμενη διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης καθιστά τα ταξίδια μη ασφαλή, όπως αναφέρει το Reuters.

«Αν θεωρούσαμε ότι δεν είναι ασφαλές... θα κλείναμε ολόκληρο τον εναέριο χώρο. Δεν θα αφήναμε τους ανθρώπους να ταξιδέψουν. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Πρόκειται απλώς για σημαντικές καθυστερήσεις», δήλωσε ο Ντάφι στο CNBC.

Ενώ πρόσθεσε ότι «σίγουρα υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος», κατά τη διάρκεια της τρέχουσας διακοπής λειτουργίας.