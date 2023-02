Οι ΗΠΑ κατέρριψαν το κινεζικό μπαλόνι καθώς πετούσε στα ανοικτά των νοτιοανατολικών ακτών της χώρας το Σάββατο, δήλωσαν ένας μάρτυρας στο Reuters και Αμερικανοί αξιωματούχοι, κλείνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα κατασκοπευτικό θρίλερ που τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας και οδήγησε στην επιδείνωση των σχέσεων Κίνας-ΗΠΑ και την ακύρωση του ταξιδιού του Άντονι Μπλίνκεν στο Πεκίνο.

Την είδηση μετέφερε το πρακτορειο Reuters και λίγη ώρα αργότερα σχετικά βίντεο από την στιγμή της κατάρριψής του αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Video of the Chinese Spy Balloon being shot down pic.twitter.com/cuJ255OSBs