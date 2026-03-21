Η Κούβα δηλώνει ότι είναι ανοιχτή σε «σοβαρό και υπεύθυνο διάλογο» με τις ΗΠΑ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροντρίγκεζ, δήλωσε το Σάββατο ότι η Αβάνα θα ήταν ανοιχτή σε «έναν σοβαρό και υπεύθυνο διάλογο» με τις ΗΠΑ, αλλά τόνισε ότι αυτός θα γινόταν χωρίς «παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις».

Ο Ροντρίγκεζ έκανε αυτές τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της CELAC, μιας συνάντησης της Κοινότητας των Κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, ενός περιφερειακού σχηματισμού 33 χωρών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, από τον οποίο εξαιρούνται οι ΗΠΑ και ο Καναδάς.