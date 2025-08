Η IAEA ανέφερε εκρήξεις και καπνό κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA) ανακοίνωσε ότι η ομάδα της στον ουκρανικό πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια άκουσε νωρίτερα απόγευμα του Σαββάτου εκρήξεις και είδε καπνό σε παρακείμενη ζώνη.

Ο πυρηνικός σταθμός ανακοίνωσε ότι βοηθητικές εγκαταστάσεις έγιναν το Σάββατο στόχος επίθεσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της IAEA.

«Η βοηθητική εγκατάσταση βρίσκεται σε απόσταση 1.200 μέτρων από την περίμετρο του Πυρηνικού Σταθμού της Ζαπορίζια και η ομάδα της IAEA έβλεπε ακόμη το απόγευμα καπνό από την κατεύθυνση αυτή», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση της υπηρεσίας του ΟΗΕ.

The IAEA team at Ukraine’s Zaporizhzhya Nuclear Power Plant heard explosions and saw smoke coming from a nearby location where the plant said one of its auxiliary facilities was attacked today, Director General @rafaelmgrossi said: https://t.co/707WUDk9sg pic.twitter.com/Arhh9YbWff