Η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για την τρομοκρατική επίθεση στο Τελ Αβίβ (pics&vid)

Η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για την τρομοκρατική επίθεση στο Τελ Αβίβ που στοίχησε τη ζωή σε μια γυναίκα ενώ τουλάχιστον 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν, όπως αναφέρουν ισραηλινά μέσα.

Οι επιθέσεις έγιναν στη Ραανάνα, με την αστυνομία να συλλαμβάνει δύο Παλαιστίνιους, που φέρεται να είναι μέλη της ίδιας οικογένειας και προέρχονται από τη Χεβρώνα της Δυτικής Όχθης, ενώ εισήλθαν παράνομα στο Ισραήλ.

Ένας εκ των δύο μαχαίρωσε μια 70χρονη γυναίκα, η οποία στη συνέχεια υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ ο άλλος τρομοκράτης έκλεψε ένα αυτοκίνητο με το οποίο εμβόλισε άτομα, τραυματίζοντάς τα σοβαρά. Ο τρομοκράτης άλλαξε οχήματα τρεις φορές μετά την πρώτη σύγκρουση, ανέφερε η αστυνομία. Πρόκειται για τους Μουχάμαντ Ζαϊντάτ, 44 ετών, και Αχμέντ Ζαϊντάτ, 24 ετών, οι οποίοι ανακρίνονται από τη Shin Bet, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά αφού παρασύρθηκαν στην οδό Χαροσέτ, όπου επίσης ένας 66χρονος άνδρας μαχαιρώθηκε σοβαρά.

Επιπλέον, δεκαπέντε άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένας 34χρονος άνδρας και ένα 16χρονο αγόρι σε σοβαρή κατάσταση με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ως αποτέλεσμα της επίθεσης με αυτοκίνητο στην οδό Αχουζα, τον κεντρικό δρόμο της πόλης.

Στους τραυματίες συγκαταλέγονται και δύο Γάλλοι, ανακοίνωσε το Κε ντ’ Ορσέ.

«Η Γαλλία καταδικάζει με τη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα την τρομοκρατική επίθεση από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν 17, μεταξύ των οποίων και πολλά παιδιά, σήμερα στη Ραανάνα. Δύο νεαροί συμπατριώτες μας είναι μεταξύ των τραυματιών, ανέφερε το υπουργείο, διευκρινίζοντας ότι έχει «κινητοποιηθεί πλήρως» το γενικό προξενείο της Γαλλίας στο Τελ Αβίβ ώστε να παρασχεθεί όποια βοήθεια χρειαστεί στους τραυματίες.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στην εφημερίδα Maariv ότι ο δρόμος ήταν «ασυνήθιστα ήσυχος» και τότε άκουσε δύο αυτοκίνητα να συγκρούονται μεταξύ τους. «Ήμουν σίγουρος ότι επρόκειτο για τροχαίο ατύχημα», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας. «Ένα άλλο άτομο ήταν μαζί μου, παρατήρησε την κατάσταση και φώναξε "επίθεση, επίθεση". Μετά από αυτό, είδα τον τρομοκράτη. Τον είδα να μαχαιρώνει έναν άνδρα περίπου 60 ετών. Ο άνδρας έπεσε και ο τρομοκράτης έφυγε τρέχοντας».

Μετά την επίθεση εκδόθηκε ανακοίνωση και από τη δημοτική αρχή που έδωσε εντολή να μείνουν κλειστά τα σχολεία.

Σημειώνεται ότι το συμβάν καταγράφεται σε μία τεταμένη, για τη Μέση Ανατολή, περίοδο, με το Ισραήλ να βρίσκεται σε διαρκή, πλέον, σύγκρουση με τη Χεζμπολάχ που μαζί με τη Χαμάς έχουν κλιμακώσει τις επιθέσεις, ενώ υπάρχουν φόβοι για μια εξάπλωση της σύγκρουσης στα ανατολικά, με τις επιθέσεις των σιιτών Χούθι να εντείνονται και τις δυνάμεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας να απαντούν.

«Το κοινό καλείται να παραμείνει σε επαγρύπνηση και να ακολουθεί τις οδηγίες της αστυνομίας»

