Η Γερμανία θα φιλοξενήσει το 2024 διάσκεψη για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας

Η Γερμανία θα φιλοξενήσει διεθνή διάσκεψη για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας το ερχόμενο έτος, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς έπειτα από συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Νέα Υόρκη.

Οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν στο Βερολίνο στις 11 Ιουνίου 2024, διευκρίνισε η καγκελαρία σε ανακοίνωσή της.

Η πιο πρόσφατη διάσκεψη για τον σκοπό αυτό είχε διεξαχθεί τον Ιούνιο στο Λονδίνο με τη συμμετοχή ηγετών και εκπροσώπων πάνω από 60 χωρών και χρηματοπιστωτικών θεσμών, προκειμένου να αποδεσμευτούν πόροι για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μετά τη ρωσική εισβολή.

Ο στόχος της διάσκεψης θα είναι να βοηθηθεί η Ουκρανία να διατηρήσει τη λειτουργία της οικονομίας της και πιο μακροπρόθεσμα να ανοικοδομήσει τις υποδομές της.

Ο Σολτς συναντήθηκε με τον Ουκρανό πρόεδρο για μισή ώρα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη χθες, Τετάρτη (20/09).

Good to meet you here in New York today, @ZelenskyyUa! Your courage and that of your people inspires us all. No one longs for peace more than the Ukrainians. We will continue our support for #Ukraine - for as long as it takes.