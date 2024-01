Η Ελβετία θα φιλοξενήσει διεθνή σύνοδο για την ειρήνη στην Ουκρανία

Κλείνοντας τρία χρόνια ο πόλεμος στην Ουκρανία τον ερχόμενο μήνα, η κυβέρνηση της Ελβετίας έκανε γνωστό ότι δέχτηκε να φιλοξενήσει μια παγκόσμια ειρηνευτική σύνοδο μετά από σχετικό αίτημα του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συμπληρώνοντας ότι περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρόνο και τον τόπο συνάντησης θα ανακοινωθούν σύντομα.

Η ουδέτερη Ελβετία έχει παράδοση διαιτητικού ρόλου στην παγκόσμια σκηνή, καθώς και άλλες φορές στο παρελθόν είχε διαμεσολαβήσει για την επίλυση συγκρούσεων και διεθνών εντάσεων.

Switzerland provides Ukraine with not only humanitarian aid but also long-term financial assistance, political support, and sanctions. Today, we discussed a new long-term support program.



I am grateful to President @Violapamherd for agreeing that our teams will begin joint work… pic.twitter.com/qqEsxKyY4c