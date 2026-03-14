Η Βρετανία εξετάζει μια «σειρά επιλογών», μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι αρκετές χώρες στέλνουν πολεμικά πλοία για να διατηρήσουν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ.

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας δήλωσε στο Sky News: «Όπως έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν, αυτή τη στιγμή συζητάμε με τους συμμάχους και τους εταίρους μας μια σειρά επιλογών για τη διασφάλιση της ασφάλειας της ναυτιλίας στην περιοχή».

Το Ιράν ανακοινώνει νέες εκτοξεύσεις πυραύλων εναντίον του Ισραήλ

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε σήμερα το βράδυ για εκτόξευση νέας ομοβροντίας πυραύλων εναντίον του Ισραήλ, 15η ημέρα του πολέμου που πυροδοτήθηκε από τις ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η ιρανική τηλεόραση δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τις επιθέσεις, οι οποίες ανακοινώθηκαν μετά από τηλεγράφημα του ιρανικού πρακτορείου ειδήσεων Fars για μια ισραηλινή και αμερικανική πυραυλική επίθεση σε μια βιομηχανική ζώνη στο Ισφαχάν, στο κεντρικό Ιράν, η οποία, όπως ανέφερε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, σκότωσε 15 ανθρώπους.