Η Αυστραλία ψηφίζει νόμο για την επιτάχυνση της απέλασης μετανατών στο Ναούρου

Η Αυστραλία ψήφισε την Πέμπτη νόμο που επιτρέπει την ταχύτερη απέλαση μεταναστών σε τρίτες χώρες, ανοίγοντας τον δρόμο για την αποστολή εκατοντάδων προσφύγων, στους οποίους δεν χορηγήθηκε βίζα λόγω ποινικών καταδικών, στο μικρό νησί Ναούρου του Ειρηνικού.

Σύμφωνα με μια 30ετή συμφωνία που υπογράφηκε με το Ναούρου την περασμένη Παρασκευή, η Αυστραλία συμφώνησε να πληρώσει 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας (1,62 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) για να φιλοξενήσει έως και 350 απελαθέντες, με 400 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας εκ των προτέρων για τη δημιουργία ενός ταμείου για το πρόγραμμα επανεγκατάστασης, συν 70 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας ετησίως.

Στο Ναούρου, με πληθυσμό 12.000 κατοίκους, επιχειρηματίες και κοινωνικοί λειτουργοί που μίλησαν στο Reuters δήλωσαν ότι έχουν ανάμεικτα συναισθήματα για την επανεγκατάσταση αρκετών εκατοντάδων ατόμων με ποινικό μητρώο στο νησί έκτασης 21 τετραγωνικών χιλιομέτρων (οκτώ τετραγωνικών μιλίων), το οποίο διαθέτει ανεπαρκείς υγειονομικές εγκαταστάσεις και υποδομές.

«Είναι εύκολο κέρδος», είπε ένας επιχειρηματίας, ο οποίος αρνήθηκε να δώσει το όνομά του λόγω της ευαισθησίας της κυβέρνησης του Ναούρου στις κριτικές για τη συμφωνία. Ελπίζει ότι τα χρήματα θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της οικονομίας.

«Έχουμε δεχτεί κάθε είδους ανθρώπους εδώ, από χώρες που έχουν καταστραφεί από τον πόλεμο ή τη φτώχεια. Οι ντόπιοι είναι ανθεκτικοί», πρόσθεσε.

Μια άλλη κάτοικος του Ναούρου είπε ότι το νοσοκομείο και άλλες υποδομές του νησιού ήταν σε κακή κατάσταση και ότι οι ντόπιοι ταξίδευαν στο εξωτερικό για να λάβουν υγειονομικές υπηρεσίες, όταν μπορούσαν.

Παρά το γεγονός ότι η Αυστραλία ξόδεψε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για την επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου στο Ναούρου την τελευταία δεκαετία, τα χρήματα δεν ωφέλησαν τους ντόπιους, είπε.

Υπήρξαν «ανάμεικτα συναισθήματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους ανθρώπους να περιμένουν να δουν ποιος θα έρθει», είπε ένας άλλος επιχειρηματίας.

Στο Κοινοβούλιο της Αυστραλίας την Πέμπτη, ο γερουσιαστής των Πρασίνων Ντέιβιντ Σόεμπριτζ επέκρινε τον νέο νόμο, λέγοντας ότι η κεντροαριστερή κυβέρνηση του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζε αντιμετωπίζει το Ναούρου «ως χώρο απόρριψης».

«Το Ναούρου είναι ένα μικροσκοπικό νησί χωρίς σχεδόν καμία οικονομία», είπε.

Ο νόμος καταργεί τη διαδικαστική δικαιοσύνη για τα άτομα που απελαύνονται σε τρίτη χώρα, περιορίζοντας τη δυνατότητα τους να ασκήσουν περαιτέρω έφεση μέσω των δικαστηρίων, ανέφερε η κυβέρνηση.

Η Human Rights Watch δήλωσε ότι ο νόμος επιτρέπει στην Αυστραλία να απελαύνει άτομα χωρίς να τα ενημερώνει για τα σχέδιά της, σημειώνοντας ότι οι αιτούντες άσυλο που είχαν μεταφερθεί στο Ναούρου από την Αυστραλία είχαν υποστεί ιατρική παραμέληση.

Η Αυστραλία θα υποβάλει αίτηση στο Ναούρου για βίζες για τους απελαθέντες «σε συνεχή βάση, ξεκινώντας αρκετά σύντομα», δήλωσε την Τετάρτη ένας αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικών.

Το Ναούρου θα αποφασίσει ποιοι θα γίνουν δεκτοί, αν και τα κεφάλαια μπορούν να ανακτηθούν από την Αυστραλία εάν το πρόγραμμα δεν ανταποκριθεί στις προσδοκίες.