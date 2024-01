Καταιγίδα Ίσα:

Το πέρασμα της καταιγίδας Ίσα άφησε πίσω του έναν νεκρό στη Σκωτία, ενώ δεκάδες χιλιάδες σπίτια έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση στην Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η αστυνομία της Σκωτίας έκανε σήμερα έκκληση για αυτόπτες μάρτυρες μετά τον θάνατο ενός 84χρονου οδηγού χθες το βράδυ έπειτα από την πρόσκρουση του αυτοκινήτου του σε πεσμένο δέντρο στο Εδιμβούργο.

Στην Ιρλανδία, περισσότερα από 235.000 σπίτια και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα το πρωί, ιδιαίτερα στα βορειοδυτικά, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία του δικτύου, ESB, την οποία επικαλείται η ιρλανδική δημόσια τηλεόραση RTE.

Ένας υπεύθυνος του δικτύου, ο Μπράιαν Τάπλεϊ, εξήγησε στην RTE ότι η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης αναμένεται να γίνει κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά μπορεί να διαρκέσει αρκετές ημέρες για ορισμένους πελάτες.

Σύμφωνα με την RTE, περίπου 150 πτήσεις -ή το 25% της κίνησης- ακυρώθηκαν χθες Κυριακή στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου, αλλά η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε σήμερα το πρωί.

Στη Βόρεια Ιρλανδία, 45.000 νοικοκυριά δεν έχουν ρεύμα, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία του δικτύου.

Δέντρα με εντυπωσιακά ελικοειδή κλαδιά που βρίσκονται στον δρόμο Dark Hedges και έγιναν διάσημα από τη σειρά "Game of Thrones", υπέστησαν επίσης ζημιές και τρία τέτοια δέντρα καταστράφηκαν από την καταιγίδα, σύμφωνα με έναν υπεύθυνο του ιστότοπου.

