Σαρώνει η καταιγίδα Ίσα τη Βρετανία: Προβλήματα σε αερομεταφορές και σιδηροδρόμους (vid)

Το σιδηροδρομικό δίκτυο της Βρετανίας αντιμετώπισε προβλήματα, πτήσεις ακυρώθηκαν και χιλιάδες σπίτια έμειναν σήμερα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά το πέρασμα της καταιγίδας Ίσα από τη χώρα στη διάρκεια της νύχτας.

Η Σκωτία επλήγη περισσότερο καθώς άνεμοι που έπνεαν με ταχύτητα 144 χιλιομέτρων την ώρα οδήγησαν στην ακύρωση όλων των δρομολογίων του σιδηροδρόμου.

Δεκάδες πτήσεις από τα αεροδρόμια του Εδιμβούργου και της Γλασκώβης επίσης ακυρώθηκαν.

Strong winds and heavy rains are set to batter the UK today, as #StormIsha continues to cause disruption.

Τα δρομολόγια των τρένων σε ορισμένα τμήματα της νότιας Αγγλίας επίσης επηρεάστηκαν--περιλαμβανομένων εκείνων μεταξύ σταθμών του Λονδίνου και του αεροδρομίου του Γκάτγουικ.

Η διαχειρίστρια εταιρεία ηλεκτροδότησης UK Power Networks ανακοίνωσε ότι απεκατέστησε την ηλεκτροδότηση στα περισσότερα νοικοκυριά όπου είχε διακοπεί στη νότια και την ανατολική Αγγλία, αλλά ότι περί τα 45.000 σπίτια στη Βόρεια Ιρλανδία παραμένουν χωρίς ρεύμα.

Την ίδια ώρα, το αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ ακύρωσε χθες προληπτικά δεκάδες πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που αναμένονται στην Ολλανδία.

Χθες, ακυρώθηκαν εξάλλου και 102 πτήσεις προς και από το Δουβλίνο.

Τα δρομολόγια των τρένων στη Σκωτία θα αντιμετωπίζουν προβλήματα μέχρι η διαχειρίστρια εταιρεία του δικτύου, η Network Rail Scotland, να επιθεωρήσει τις γραμμές για τυχόν καταστροφές μετά το πέρασμα της καταιγίδας, ανέφερε η ScotRail στην πλατφόρμα X.

Planes struggle to land in strong winds as Storm Isha continues to cause havoc



The Met Office has issued six warnings across the UK, with everybody affected by at least one.



Follow live updates on #StormIsha https://t.co/K9cSgCpQX4 pic.twitter.com/KRlEhgS10x