Χεζμπολάχ: Με «το δάχτυλο στη σκανδάλη» σε περίπτωση ισραηλινών παραβιάσεων της εκεχειρίας

Η Χεζμπολάχ δήλωσε σήμερα ότι είναι με «το δάχτυλο στη σκανδάλη» σε περίπτωση παραβίασης από το Ισραήλ της εκεχειρίας των 10 ημερών που τέθηκε σε ισχύ στη διάρκεια της νύχτας.

Σε ανακοίνωση, η τρομοκρατική οργάνωση δήλωσε ότι πραγματοποίησε στον πόλεμο των 45 ημερών «2.184 στρατιωτικές επιχειρήσεις» κατά του Ισραήλ και του ισραηλινού στρατού σε λιβανικό έδαφος. «Οι μαχητές θα κρατούν το δάχτυλο στη σκανδάλη διότι φοβούνται την προδοσία του εχθρού», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Την ίδια ώρα, άνθρωποι που ξεριζώθηκαν από τον πόλεμο τον Λίβανο άρχισαν σήμερα να επιστρέφουν στα σπίτια τους, αγωνιώντας να δουν εάν στέκονται ακόμα όρθια, αν και κάποιοι δεν σχεδιάζουν να μείνουν εκεί καθώς φοβούνται ότι η 10ήμερα εκεχειρία στη σύγκρουση μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ μπορεί να αποδειχθεί εύθραυστη.

Στην Κασμίγια στον νότιο Λίβανο, αυτοκίνητα διέσχιζαν ένα αυτοσχέδιο πέρασμα στον ποταμό Λιτάνι, που στήθηκε εσπευσμένα μετά την έναρξη της εκεχειρίας τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). Το Ισραήλ κατέστρεψε όλες τις γέφυρες στον Λιτάνι στη διάρκεια του πολέμου.

Στην πόλη Ναμπατίγια, στο νότιο τμήμα της χώρας, κάποιοι κάτοικοι που επέστρεψαν στην περιοχή είπαν ότι θα παραμείνουν εκεί. Άλλοι δήλωσαν ότι δεν υπάρχει τίποτα για τους κρατήσει εκεί.