Χερσώνα - Ζαπορίζια: Το Κρεμλίνο... θα αποσαφηνίσει πώς θα προσαρτηθούν

Την ώρα που οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει το Ντονέτσκ και ο Πούτιν ετοιμάζει φιέστα στη Μόσχα, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι θα... αποσαφηνίσει αν η Ρωσία προσαρτά το σύνολο της Χερσώνας και της Ζαπορίζια.

Ακόμα και λίγο πριν ξεκινήσει η τελετή στο Κρεμλίνο, η οποία έχει ήδη καθυστερήσει, οι δημοσιογράφοι της κρατικής τηλεόρασης ανέφεραν ότι δεν είχαν ιδέα αν τελικά ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα προσαρτούσε εξ ολοκλήρου αυτές τις δύο περιοχές ή όχι.

The state television commentator - ten minutes after Kremlin ceremony was supposed to start - also saying they have no idea if Putin is laying claim to all of Zaporizhzhia and Kherson regions or just what russia controls.