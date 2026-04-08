Handelsblatt: Το ΝΑΤΟ εξετάζει αποστολή στα Στενά του Ορμούζ για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας

Το ΝΑΤΟ βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης της αποστολής ναυτικής δύναμης στα Στενά του Ορμούζ, με στόχο τη διασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας, όπως μεταδίδει η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt, επικαλούμενη Ευρωπαίους διπλωμάτες με έδρα τις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, «η Συμμαχία εξετάζει την ανάπτυξη ναυτικής αποστολής στην περιοχή, προκειμένου να ενισχύσει την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο».

Πηγές εντός του ΝΑΤΟ επισημαίνουν ότι «υπάρχει ισχυρή επιχειρηματολογία υπέρ της ανάληψης μιας τέτοιας πρωτοβουλίας από τη Συμμαχία».

Ωστόσο, όπως διευκρινίζεται, οι σχετικές διαβουλεύσεις για την υλοποίηση της ναυτικής επιχείρησης βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, προγραμματίζει συνάντηση με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη, με αντικείμενο – μεταξύ άλλων – την αποκλιμάκωση της διαφωνίας μεταξύ των συμμάχων αναφορικά με τον πόλεμο με το Ιράν.

Όπως σημειώνει η Handelsblatt, «ένα βασικό πλεονέκτημα μιας τέτοιας αποστολής είναι η συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ ταυτόχρονα η Συμμαχία θα ενίσχυε το επιχείρημα περί της διαρκούς σημασίας της για την Ουάσιγκτον». Στο ίδιο πλαίσιο, εξετάζεται το ενδεχόμενο η αποστολή να ξεκινήσει ως «συνασπισμός των προθύμων» και σε μεταγενέστερη φάση – ενδεχομένως κατά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον Ιούλιο – να ενταχθεί επισήμως στη δομή διοίκησης της Συμμαχίας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

