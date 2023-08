Χαβάη: Νέες εκκενώσεις περιοχών στο νησί Μάουι λόγω δασικών πυρκαγιών

Η υπηρεσία διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στη Χαβάη έδωσε πριν από λίγο εντολή εκκένωσης περιοχών στο βορειοδυτικό άκρο της νήσου Μάουι, καθώς δασική πυρκαγιά απειλεί σπίτια.

Η εντολή εκκένωσης αφορά την περιοχή Καάναπαλι που βρίσκεται βόρεια της Λαχάινα, η οποία πριν από δυόμιση εβδομάδες βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν πρωτοφανή πύρινο εφιάλτη.

«Απομακρύνετε την οικογένεια και τα κατοικίδιά σας αμέσως, μην χρονοτριβείτε. Να είστε έτοιμοι για συνθήκες που μπορούν να καταστήσουν δύσκολη την οδήγηση και αναζητήστε προσωπικό ασφαλείας που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή», ανέφερε ο κυβερνήτης της Χαβάης Τζος Γκριν σε ανάρτησή του σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

As of 5:00 PM the evacuation order has been lifted and residents are free to return home. Please use caution while traveling through the area as emergency personnel are still working.