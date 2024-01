Γκαλάντ: Η Τουρκία λειτουργεί ως εκτελεστικός βραχίονας της Χαμάς

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιόαβ Γκαλάντ, κατηγόρησε τη Δευτέρα την Τουρκία ότι λειτουργεί ως «de facto εκτελεστικός βραχίονας της Χαμάς».

Το σχόλιο του Γκαλάντ ήρθε έπειτα από τη σύλληψη στην Αττάλεια Ισραηλινού ποδοσφαιριστή, ο οποίος σε ένδειξη αλληλεγγύης στους ομήρους, κατά τη διάρκεια αγώνα κορυφαίας κατηγορίας, έδειξε μήνυμα για τις 100 ημέρες από την επίθεση της Χαμάς και την έναρξη του πολέμου.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Γιόαβ Γκαλάντ υπενθύμισε την ταχεία βοήθεια που πρόσφερε στην Τουρκία το Ισραήλ μετά τον σεισμό του περασμένου έτους, ενώ χαρακτήρισε τη σύλληψη του Σαγκίβ Χεχεσκέλ «σκανδαλώδη», κάνοντας λόγο για «υποκρισία και αχαριστία».

Εν τω μεταξύ, το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ γνωστοποίησε ότι ο Χεχεσκέλ αφέθηκε ελεύθερος και πρόκειται να επιστρέψει εντός της ημέρας στη χώρα του.

Ο Ισραηλινός παίκτης της ομάδας της Αντάλιασπορ, έπειτα από γκολ που πέτυχε κατά της Τράπζονσπορ, έδειξε στις κάμερες μήνυμα γραμμένο με μαρκαδόρο στον επίδεσμο του χεριού του, το οποίο έφερε το άστρο του Δαβίδ και έγραφε στα αγγλικά «100 ημέρες, 7/10».

Με ανάρτησή του σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας Γιλμάζ Τουντς γνωστοποίησε ότι ασκήθηκε δίωξη από την εισαγγελία της Αττάλειας κατά του Χεχεσκέλ με την κατηγορία της «δημόσιας υποκίνησης του κοινού σε μίσος και διχόνοια» και στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι ο Ισραηλινός παίκτης συνελήφθη.

