BBC, New York Times

Ανάμεσα στα πολλά ερωτήματα που στροβιλίζονται το μυαλό της κοινής γνώμης, έπειτα τα γεγονότα του περασμένου Σαββατοκύριακου στο Καράκας, βρίσκεται η επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ να στηρίξει την Ντέλσι Ροντρίγκεζ, αντιπρόεδρο του κόμματος του συλληφθέντος Νικόλας Μαδούρο, ως επικεφαλής των λεγόμενων «μεταβατικών Αρχών» στη Βενεζουέλα, σχολιάζει το BBC.

Η επιλογή αυτή δεν αιφνιδίασε μόνον την αντιπολίτευση της Βενεζουέλας και την Μαρία Κορίνα Ματσάδο, κάτοχο του Νόμπελ Ειρήνης, αλλά και συμμάχους, επικριτές και αναλυτές.

Η Ροντρίγκες είναι δηλωμένη «τσαβίστρια», κόρη πρώην μαρξιστή αντάρτη και στενή συνεργάτιδα ενός καθεστώτος που η Ουάσιγκτον μέχρι χθες χαρακτήριζε δικτατορικό. Γιατί λοιπόν επέλεξε αυτήν ο Τραμπ;

Η απάντηση, σύμφωνα με τον πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα Τσαρλς Σαπίρο, είναi σαφής. «Επέλεξαν τη σταθερότητα αντί της δημοκρατίας», λέει. «Κράτησαν στη θέση του το δικτατορικό καθεστώς, απλώς χωρίς τον δικτάτορα. Οι μηχανισμοί και οι άνθρωποί του παραμένουν εκεί».

Ο Σαπίρο σχολιάζει ότι αυτό εξαιρετικά ριψοκίνδυνο. Παρ’ όλα αυτά, αναγνωρίζει ότι η εναλλακτική - μια πλήρης αλλαγή καθεστώτος με στήριξη της αντιπολίτευσης- έκρυβε επίσης σοβαρούς κινδύνους: εσωτερικές συγκρούσεις μεταξύ αντικαθεστωτικών και αποξένωση ενός σημαντικού τμήματος της κοινωνίας, ενδεχομένως έως και 30%, που είχε στηρίξει τον Μαδούρο.

Στην έκτακτη συνέντευξη Τύπου του το Σάββατο, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την Μαρία Κορίνα Ματσάδο «μη σεβαστή» στο εσωτερικό της Βενεζουέλας, ενώ περιέγραψε τη Ροντρίγκες ως «ευγενική».

«Είναι πολύ καλή γυναίκα, αλλά θα είναι πολύ δύσκολο να είναι ηγέτης, δεν τη σέβονται», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνιζε με αυτόν τον τρόπο ότι η Ματσάδο δεν έχει ισχυρά ερείσματα ούτε μεταξύ των πολιτικών, αλλά ούτε και μεταξύ της επιχειρηματικής τάξης που είχε διαμορφώσει μια κάποια σχέση ισορροπίας με τον Μαδούρο, σύμφωνα με τους New York Times.

«Εξεπλάγην πολύ όταν άκουσα τον αποκλεισμό της Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τον πρόεδρο Τραμπ», σχολιάζει ο Κέβιν Γουίτακερ, πρώην αναπληρωτής επικεφαλής της αμερικανικής πρεσβείας στο Καράκας. «Το κίνημά της είχε κερδίσει μαζικά τις εκλογές. Με τον αποκλεισμό της, στην ουσία αποκλείστηκε ολόκληρο αυτό το κίνημα».

Η ταχύτητα με την οποία ο Μαδούρο απομακρύνθηκε από την εξουσία και η Ροντρίγκες παρέμεινε στη θέση της πυροδότησε θεωρίες ότι η ίδια ίσως να είχε γνώση ή ακόμη και ρόλο στο σχέδιο.

Αρκετοί, ωστόσο, δεν πείθονται από αυτή την ερμηνεία, όπως ο Φιλ Γκάνσον, ανώτερος αναλυτής του International Crisis Group.

«Γιατί να “πουλήσει” η Ροντρίγκες τον Μαδούρο, αφήνοντας τον εαυτό της εκτεθειμένο απέναντι σε αυτούς που πραγματικά ελέγχουν τα όπλα;», διερωτάται, «δείχνοντας» προς τον υπουργό Άμυνας Βλαντιμίρ Παδρίνο Λόπες και τον υπουργό Εσωτερικών Ντιοσντάδο Καμπέγιο -αμφότεροι πιστοί στον Μαδούρο.

Η απόφαση της Ουάσιγκτον φαίνεται να βασίστηκε σε προειδοποιήσεις για χάος αν επιλεγόταν η οδός της πλήρους αλλαγής καθεστώτος. Ήδη από τον Οκτώβριο, έκθεση του International Crisis Group τόνιζε ότι «η Ουάσιγκτον πρέπει να προσέξει να μην ενδώσει στον πειρασμό της ανατροπής καθεστώτος».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, απόρρητη έκθεση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών κατέληγε στο ίδιο συμπέρασμα: ότι στελέχη του καθεστώτος Μαδούρο, συμπεριλαμβανομένης της Ροντρίγκες, ήταν σε καλύτερη θέση να ηγηθούν μιας προσωρινής κυβέρνησης.

Για την ίδια τη Ματσάδο η απόφαση ήταν «γροθιά στο στομάχι», το τελευταίο χτύπημα σε μια πολύμηνη προσπάθεια να προσεταιριστεί τον Τραμπ και τον κύκλο των αξιωματούχων του.

Τον περασμένο Ιανουάριο ο απεσταλμένος του Τραμπ, Ρίτσαρντ Γκρένελ επισκέφτηκε το Καράκας και ζήτησε να τη συναντήσει, αλλά και να του παραδώσει μια λίστα με πολιτικούς κρατούμενους για απελευθέρωση. Παρά τις υποσχέσεις των ΗΠΑ για την ασφάλειά της, ούτε συναντήθηκε με τον Γκρένελ (έγινε πάντως ένα τηλεφώνημα σε καλό κλίμα) ούτε λίστα έδωσε, πιθανόν για να μην φανεί ότι ευνοεί κάποια πρόσωπα έναντι άλλων.

Οι ασαφείς σχεδιασμοί της για την επόμενη ημέρα επίσης ενόχλησαν την Ουάσινγκτον, όπως και οι ανακριβείς εκτιμήσεις ότι ο Μαδούρο και το καθεστώς του είναι στα πρόθυρα κατάρρευσης.

Ο Τραμπ, γράφουν ακόμη οι New York Times, πείστηκε τελικά από ανώτατους αξιωματούχους, όπως ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ότι αν οι ΗΠΑ στήριζαν ανοιχτά την αντιπολίτευση, η Βενεζουέλα θα αποσταθεροποιούταν ακόμη περισσότερο. Αυτό, έλεγαν ακόμη, θα απαιτούσε και ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ.

Εν τω μεταξύ, η απόφαση της Ματσάδο να στηρίξει ολόθερμα το ενδεχόμενο κυρώσεων κατά της Βενεζουέλας ψύχρανε τις σχέσεις της με την επιχειρηματική ελίτ που είχε συμβιβαστεί με τον Μαδούρο και το καθεστώς του.