Γερμανία: Τουλάχιστον 19 τραυματίες μετά από ατύχημα σε σόου πυροτεχνημάτων σε πανηγύρι - Η στιγμή της έκρηξης (vids)

Οι γερμανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 19 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τέσσερα σοβαρά, μετά από ατύχημα σε σόου πυροτεχνημάτων σε πανηγύρι στη δυτική πόλη του Ντίσελντορφ.

Πυροσβεστική και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν μετά το περιστατικό αργά το βράδυ της Παρασκευής, στη διοργάνωση Rheinkirmes στις όχθες του ποταμού Ρήνου, όπου εικόνες από το σημείο δείχνουν πυροτεχνήματα να εκρήγνυνται σχεδόν στο επίπεδο του εδάφους.

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται και ένα παιδί, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων DPA.

Fireworks catastrophe at German festival: 19 injured, including a child



A fireworks display at a festival in Düsseldorf, Germany, ended in disaster when two fireworks exploded at dangerously low altitude — one of them falling directly into the crowd.



Nineteen people were… pic.twitter.com/MRU76g9PGH