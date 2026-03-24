Γερμανία: Σύλληψη δύο υπόπτων για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας

Ένας Ουκρανός και μία Ρουμάνα συνελήφθησαν ως ύποπτοι για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας, ανακοίνωσε την Τρίτη η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η 'Αλλα Σ. συνελήφθη στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία από ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας και αξιωματικούς της Υπηρεσίας κατά του Εγκλήματος (ΒΚΑ) της Βαυαρίας, ενώ ο Σεργκέι Ν. συνελήφθη στο Αλικάντε από τις ισπανικές αρχές. Οι δύο συλληφθέντες εκτιμάται ότι από τον Δεκέμβριο του 2025 κατασκόπευαν για λογαριασμό ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών ένα άτομο στη Γερμανία το οποίο προμήθευε drones στην Ουκρανία, ενώ βιντεοσκοπούσαν συστηματικά τον τόπο εργασίας και την κατοικία του.

Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, οι γερμανικές αρχές πιστεύουν ότι η παρακολούθηση είχε ως στόχο την προετοιμασία περαιτέρω επιχειρήσεων παρακολούθησης του προμηθευτή drones - ενδεχομένως επίθεση εναντίον του ή και απόπειρα δολοφονίας του. Το υπό παρακολούθηση άτομο βρίσκεται πλέον σε ασφαλές μέρος και λαμβάνει ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης, αναφέρει το περιοδικό. Η εταιρία του προμήθευε drones στην Ουκρανία και ειδικεύεται στην παραγωγή μεμονωμένων εξαρτημάτων τους.