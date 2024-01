Γερμανία: Στη δίνη σοβαρής οικονομικής κρίσης η χώρα - «Στο πόδι» αγρότες, παιδίατροι και σιδηροδρομικοί

Για «τεράστια προβλήματα» στη φροντίδα των ασθενών τους διαμαρτύρονται οι παιδίατροι, επισημαίνοντας τις εκτεταμένες ελλείψεις ειδικών φαρμάκων και ζητώντας γενική σύσταση για εμβολιασμό κατά της γρίπης από τη βρεφική ηλικία.

«Υπάρχει έλλειψη σε διάφορα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένης της πενικιλίνης, γεγονός ιδιαίτερα επικίνδυνο, καθώς η πενικιλίνη είναι το καλύτερο αντιβιοτικό κατά των στρεπτοκοκκικών λοιμώξεων», δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Ένωσης Παιδιάτρων (BVKJ) Μίχαελ Χούμπμαν στις εφημερίδες του Ομίλου Funke, προειδοποιώντας ότι, «εάν πρέπει να στραφούμε σε αντιβιοτικά ευρύτερου φάσματος, αυξάνεται ο κίνδυνος να αναπτυχθεί ανθεκτικότητα». Ελλείψεις υπάρχουν επίσης σε σαλβουταμόλη, ενεργή ουσία κατά του άσθματος και των χρόνιων πνευμονοπαθειών, πρόσθεσε.

Ο κ. Χούμπαν προειδοποίησε ακόμη για το ενδεχόμενο υπερφόρτωσης του υγειονομικού συστήματος λόγω των αυξημένων κρουσμάτων λοιμώξεων και περιέγραψε ως «πικρή καθημερινότητα» τη μεταφορά ασθενών από ένα νοσοκομείο σε άλλο, λόγω έλλειψης κλινών.

«Όσο δεν υπάρχουν θεμελιώδεις αλλαγές στον εξοπλισμό στα νοσοκομεία παίδων, μικρά κύματα λοίμωξης αρκούν για να φθάσει η κατάσταση στο όριο», εξήγησε ο πρόεδρος των παιδιάτρων και ζήτησε επέκταση της σύστασης εμβολιασμού κατά της γρίπης.

«Η τρέχουσα σύσταση απευθύνεται μόνο σε παιδιά με παράγοντες κινδύνου. Κατά την άποψη μας, αυτό είναι λάθος. Στόχος μας πρέπει να είναι να αποτρέψουμε την εξάπλωση του ιού μέσω του εμβολιασμού και να μειώσουμε έτσι το βάρος της νόσου για όλους», δήλωσε.

Παιδίατροι, αλλά και οικογενειακοί γιατροί συναντώνται σήμερα με τον υπουργό Υγείας Καρλ Λάουτερμπαχ, προκειμένου να βρουν λύσεις για την -περιττή, όπως υποστηρίζουν - γραφειοκρατία που απαιτεί το σύστημα από τα ιατρεία τους. «Το 30% της δουλειάς μας δεν έχει να κάνει με τη φροντίδα των παιδιών, αλλά με τη γραφειοκρατία η οποία δεν χρησιμεύει σε τίποτα. Εάν αυτό δεν αντιμετωπιστεί, δεν θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε τη φροντίδα στο σημερινό επίπεδο», προειδοποίησε ο Μίχαελ Χούμπαν.

Ο συμπρόεδρος της Ένωσης Γενικών Ιατρών Μάρκους Μπάιερ δήλωσε από την πλευρά του ότι στη γραφειοκρατία αφιερώνονται 60 ημέρες ετησίως, «αντί να παρέχεται φροντίδα στους ασθενείς». Σε συνέντευξη του στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, ανέφερε ακόμη ότι λείπουν από το σύστημα περίπου 5000 γενικοί ιατροί σε όλη τη χώρα.

