Γερμανία: Πολλοί τραυματίες από εκρηκτικό μηχανισμό σε κτίριο στο Ράτινγκεν (pics&vid)

Πολλοί τραυματίες, εκ των οποίων κάποιοι σοβαρά, είναι ο απολογισμός έκρηξης και της πυρκαγιάς που προκλήθηκε σε πολυώροφο κτίριο στην πόλη Ράτινγκεν, στη Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία, στη Γερμανία.

Νωρίτερα ο απολογισμός της έκρηξης έκανε λόγο για δέκα πυροσβέστες και δύο αστυνομικούς τραυματίες, όπως μετέδωσε το ZDF.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Μέτμαν, έγινε επιχείρηση σε διαμέρισμα πολυόροφου κτιρίου γύρω στις 11:15 το πρωί.

Το δίκτυο n-tv μετέδωσε ότι η αστυνομία δέχθηκε κλήση από τον διαχειριστή του κτιρίου, ο οποίος ενημέρωσε για το γραμματοκιβώτιο ενοίκου που ήταν γεμάτο αλληλογραφία, ενώ ο ίδιος δεν μπορούσε να εντοπιστεί. Η αστυνομία ειδοποίησε την πυροσβεστική και έσπευσαν στο διαμέρισμα, όπου ένας άνδρας ενεργοποίησε εκρηκτικό μηχανισμό προκαλώντας πυρκαγιά.

Το Reuters αναφέρει ότι στο διαμέρισμα ζούσαν μια μητέρα και ο γιος της.

Η υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέιζερ επρόκειτο να κάνει δήλωση για το περιστατικό το απόγευμα, ανέφερε το ZDF.

Εικόνες δείχνουν καπνό να υψώνεται από διαμέρισμα στον τελευταίο όροφο της ίδιας πολυκατοικίας.

#BreakingNews An explosion has hit a high-rise building in the western German town of #Ratingen. Police say 10 firefighters and 2 police officers were injured. Local media reports security sources could not rule out a targeted attack. pic.twitter.com/Rd7qimNaeV