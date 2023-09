Γενική Συνέλευση ΟΗΕ: Ο Ερντογάν, ο Ζελένσκι και τα όχι και τόσο Ηνωμένα Έθνη

Η Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, όπως πάντα, αποτελεί μια αφορμή για διπλωματικό μαραθώνιο για βελτίωση σχέσεων, επανασυνδέσεις αλλά και για την διαπίστωση ότι το πνεύμα ενότητας μεταξύ των μελών του απέχει από το να έχει επιτευχθεί.

Στα θετικά βήματα που καταγράφηκαν περιλαμβάνει η πρώτη προσωπική συνάντηση του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ένα ορόσημο καθώς οι δύο χώρες βελτιώνουν σιγά-σιγά τους δεσμούς τους, οι οποίοι είναι τεταμένοι από τις διαφωνίες σχετικά με τις πολιτικές έναντι των Παλαιστινίων.

Οι ηγέτες, οι οποίοι συνομίλησαν κατά τη διάρκεια της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών υψηλού επιπέδου, συμφώνησαν να επισκεφθούν σύντομα ο ένας τη χώρα του άλλου, αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου.

Οι σχέσεις μεταξύ των πρώην συμμάχων κατέρρευσαν αφού οι δυνάμεις του Ισραήλ σκότωσαν 10 Τούρκους σε επιδρομή που πραγματοποίησαν το 2010 σε πλοίο φιλοπαλαιστινιακών ακτιβιστών που προσπάθησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας, η οποία κυβερνάται από τους ισλαμιστές της Χαμάς που έχουν απαγορευτεί από τη Δύση.

Η Άγκυρα απέλασε τον πρεσβευτή του Ισραήλ, μια κίνηση που αντιστράφηκε το 2016, αλλά επαναλήφθηκε δύο χρόνια αργότερα λόγω της δολοφονίας δεκάδων Παλαιστινίων που συμμετείχαν σε βίαιες διαδηλώσεις στα σύνορα με τη Γάζα. Το Ισραήλ, το οποίο είχε διαμαρτυρηθεί για τη φιλοξενία ηγετών της Χαμάς από την Άγκυρα, απέλασε αμοιβαία τον απεσταλμένο της Τουρκίας το 2018.

Μια επίσκεψη του Ισραηλινού προέδρου Ισαάκ Χέρτσογκ στην Τουρκία τον Μάρτιο του 2022, την οποία ακολούθησαν επισκέψεις των δύο υπουργών Εξωτερικών, βοήθησε στην απόψυξη.

Ο Ερντογάν και ο Νετανιάχου συζήτησαν πολιτικά, οικονομικά και περιφερειακά θέματα, καθώς και το ισραηλινο-παλαιστινιακό ζήτημα, ανέφερε η τουρκική προεδρία σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Από το βήμα της Συνέλευσης, ο Ερντογάν βρήκε την ευκαιρία να προωθήσει όλη την γκάμα της ατζέντας του ανεξάρτητα κατά πόσο βέβαια βρήκε ευήκοα ώτα.

Μεταξύ άλλων λοιπόν κάλεσε την παγκόσμια κοινότητα να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» και να δημιουργήσει διπλωματικούς, πολιτικούς και οικονομικούς δεσμούς μαζί της.

#URGENT Turkish President Erdogan urges global community to recognize independence of Turkish Republic of Northern Cyprus, establish diplomatic, political, and economic ties pic.twitter.com/U2B1tVX6uL