Γέλεν: Θα αντιδράσουμε στις «αθέμιτες οικονομικές πρακτικές» της Κίνας

Η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Τζάνετ Γέλεν ξεκίνησε την τετραήμερη επίσκεψή της στο Πεκίνο, ζητώντας μεταρρυθμίσεις στην αγορά της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου και προειδοποιώντας ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θα αντιδράσουν στις «αθέμιτες οικονομικές πρακτικές» της Κίνας, όπως τις χαρακτήρισε.

Η Γέλεν έκανε τις παρατηρήσεις αυτές σε συνάντηση με αμερικανικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κίνα, μετά από μια πρωινή συνάντηση με τον πρώην τσάρο της κινεζικής οικονομίας Λιου Χε, στενό έμπιστο του προέδρου Σι Τζινπίνγκ. Αργότερα αναμένεται να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Λι Γιανγκ.

«Επιδιώκουμε έναν υγιή οικονομικό ανταγωνισμό που ωφελεί τους Αμερικανούς εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις και να συνεργαστούμε για τις παγκόσμιες προκλήσεις», έγραψε η Γέλεν στο Twitter λίγο μετά την άφιξή της στο Πεκίνο το βράδυ της Πέμπτης.

I am glad to be in Beijing to meet with Chinese officials and business leaders. We seek a healthy economic competition that benefits American workers and firms and to collaborate on global challenges,