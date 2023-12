Γάζα: Το πανό «SOS» των τριών Ισραηλινών όμηρων που σκοτώθηκαν από ομοεθνείς τους

Μουδιασμένη παρακολουθεί η ισραηλινή κοινωνία τις πληροφορίες που σταδιακά γίνονται γνωστές για τον θάνατο τριών ομήρων από φίλια πυρά. Σε φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας φαίνονται οι απέλπιδες προσπάθειες των τριών αντρών να ενημερώσουν τον ισραηλινό στρατό για το που βρίσκονταν με αποκορύφωμα ένα λευκό πανό (μάλλον σεντόνι) που έγραφε «βοήθεια» στα εβραϊκά.

Δυστυχώς, όπως παραδέχθηκαν και οι IDF, οι στρατιώτες που τους εντόπισαν τους θεώρησαν τρομοκράτες και παρότι ήταν άοπλοι και κρατούσαν λευκές πετσέτες στα χέρια τους, πυροβόλησαν με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατό τους μετά από τόσες μέρες ομηρίας.

