Γάζα: Ο Ερυθρός Σταυρός ξεκινάει πολυήμερη επιχείρηση για την απελευθέρωση ομήρων

Ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι οι ομάδες του ξεκίνησαν μια πολυήμερη επιχείρηση με στόχο να διευκολύνουν την απελευθέρωση και μεταφορά των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα και των Παλαιστινίων κρατουμένων.

«Ο βαθύς πόνος τον οποίο νιώθουν οι συγγενείς που είχαν χωριστεί από τους αγαπημένους τους είναι απερίγραπτος. Αισθανόμαστε ανακούφιση που ορισμένοι εξ αυτών θα ξανασμίξουν έπειτα από μακρά αγωνία», δήλωσε ο Φαμπρίτσιο Καρμπόνι, περιφερειακός διευθυντής για τη Μέση Ανατολή της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού.

Σημειώνεται ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία απελευθέρωσης 13 ομήρων που κρατούνταν από τη Χαμάς, στο πλαίσιο της συμφωνίας του Ισραήλ με την τρομοκρατική οργάνωση. Πρόκειται για γυναίκες και παιδιά που, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν απαχθεί από το κιμπούτς Νιρ Οζ, στις 7 Οκτωβρίου.

Οι 13 παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό και οδηγούνται στο πέρασμα της Ράφα για να μεταφερθούν στην Αίγυπτο και από εκεί αναμένεται να επιστρέψουν με ελικόπτερα στο Ισραήλ.

First look on a night of anticipatipn: ICRC vehicles carrying elderly and others across Rafah border crossing. Filmed by NPR producer in Gaza, Anas Baba. pic.twitter.com/4Njg33MaBS